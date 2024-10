GALLI, De Gea elegante: bello a vedersi oltre che forte

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex portiere di Milan e Fiorentina e della Nazionale Giovanni Galli ha parlato dei portieri della Nazionale e di quelli di serie A in un'intervista a Il Tirreno: "Vicario, senza dubbio, è il mio prototipo di portiere. E' diventato titolare a grandi livelli a 24 anni, oggi possiamo dire che è affermato, pronto e molto forte. Stesso discorso per Carnesecchi, che ha incontrato un tecnico coraggioso come Gasperini". Qualche dubbio su Di Gregorio e Donnarumma: "Per il primo è ancora presto. Nella Juve ha giocato ancora troppo poco. Donnarumma per me è fortissimo ma gli manca quel pizzico di eleganza. Quella che invece ha De Gea, anche bello a vedersi oltre che forte"

Infine sui più giovani: "La scuola italiana sta molto bene, anzi benissimo. Il problema però è che crediamo poco nei nostri talenti. Torriani ad esempio (portiere del Milan che ha sostituito Maignan in Champions, ndr) ha 19 anni, ha dimostrato grandi potenzialità. Tra quanto lo vedremo titolare in Serie A? Temo tra qualche anno, sarebbe invece opportuno metterlo alla prova da subito".