GALBIATI A RFV, Spiace che si punti il dito solo su Igor

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Roberto Galbiati a Radio Firenze Viola

L'ex viola Roberto Galbiati, intervenuto a Radio Firenzeviola durante "Dodicesimo Uomo" è tornato sulla Conference persa dalla Fiorentina: "Giocato meglio i viola? Nell'albo però c'è scritto chi vince e non chi gioca meglio. La Fiorentina ha sì giocato bene ma ha commesso errori difensivi che in due mesi non siamo riusciti a correggere. Ci portiamo dietro l'esperienza di una finale europea ma non si può perdere per un gol così, stare così alti e non portare la gara ai supplementari".

Errore di Igor? "Anche sul primo gol c'è stata una combinazione di errori tra Biraghi e Ranieri, mi spiace che si parli solo di Igor e che Italiano abbia puntato il dito. La colpa è di una linea difensiva così alta. Non ci abbassiamo mai in quelle occasioni ma anche Biraghi poteva aiutare a coprire".

Inglesi incivili? "Quello che è successo a Biraghi non deve succedere assolutamente. Non so cosa succederà, escludo la sconfitta a tavolino e non mi piacerebbe vincere così. Sceneggiata? No, Biraghi ha fatto bene a non buttarsi a terra ma poteva evitare di applaudire. Inciviltà non direi, è stata una piccola parte anche se i tifosi avevano avuto problemi in Olanda. Diamo però più attenzioni a queste cose".

Futuro Italiano? "Dipenderà se stiamo in Europa o no. Se avessimo vinto Italiano avrebbe potuto continuare anche se ha sirene per me troppo alte per lui. Quelle piazze infatti non ti perdonerebbero cose perdonate da Firenze"

Voto? "Otto o nove se avessimo vinto, senza darei un sette, ma se non andiamo in Conference mi limito al sei. Essere in Europa è sempre importante per tutti perciò sarebbe meglio entrare in Conference perché potresti puntare ancora alla finale viste le avversarie di un certo tipo"