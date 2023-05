G. SPORT., Paulo Sousa squalificato, Kouame...

FirenzeViola.it

Il giudice sportivo, visto il turno infrasettimanale, si è espresso sulle gare della trentaduesima giornata nonostante il giorno festivo. Se la Fiorentina non ha squalificati, Kouame entra in diffida per aver ricevuto il quarto giallo stagionale in campionato, per Terzic si è trattato del primo. Nella Salernitana sarà invece squalificato l'allenatore, ex viola, Paulo Sousa che è stato espulso durante la gara con il Napoli, così come il dirigente Avallone. Tra i dirigenti stop anche per Sogliano dell'Hellas e Dell'Asta della Cremonese che avrà squalificato anche il preparatore Francesco Bertini. Il club grigiorosso inoltre è stato multato con 10 euro per cori insultanti all'arbitro, 4mila euro per il Napoli e 2mila per il Bologna. Ecco invece il riepilogo dei giocatori squalificati

2 giornate di squalifica: Pinamonti (Sassuolo), Quagliata (Cremonese).

1 giornata di squalifica: Kyiriakopoulos (Bologna), Lopez (Sassuolo), Matic (Roma), Romagnoli (Lazio), Strettezza (Lecce), Tomori (Milan).