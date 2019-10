G. SPORT., Caso Dalbert: 10mila euro all'Atalanta

Diecimila euro di multa all'Atalanta per i cori discriminatori a Dalbert durante la gara Atalanta-Fiorentina del 3 ottobre. "Letti gli elementi forniti dal calciatore in sede di audizione testimoniale in relazione ai cori discriminatori di una parte della tifoseria e non invero di singoli tifosi, seppur non di rilevanza tale da essere chiaramente percepiti da parte degli organi federali e preposti all'ordine pubblico ma comunque tali da giustificare l'interruzione della gara tempestivamnete disposta dal diretytore di gara e considerato pertanto che, non sussistendo ragionevole dubbio circa il verificarsi della condotta discriminatoria, per i suddetti cori la società Atalanta debba rispondere ai sensi dell'articolo 28 comma 4 CGS ma che la sanzione, vista la dimensione e la mancata percezione reale da parte degli Organi federali e preposti all'ordine pubblico, debba essere, in applicazione degli artt. 12 comma 1 e 29 CGS determinata nella misura che segue" è la motivazione del giudice sportivo dopo il supplemento di indagine che ha portato anche all'audizione dello stesso giocatore che aveva avvertito l'arbitro dei cori.