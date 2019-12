FV, Buon 2020 da parte di tutta la redazione!

Auguri di buon anno a tutti i nostri lettori! Auguri ai tifosi viola, ai simpatizzanti della Fiorentina, agli amanti del calcio e, in fondo, anche a tutti coloro che dietro a quel pallone continuano a perderci la testa e il cuore. Un augurio a tutti, proprio a tutti e in particolare ai nostri lettori, cresciuti giorno dopo giorno, anno dopo anno, visto che Firenzeviola.it presto festeggerà i suoi tredici anni di vita (era il gennaio 2007, quando da un'idea dell'allora direttrice Sara Meini, e grazie al nostro editore Andrea Pasquinucci, nacque questo giovane giornale on-line dedicato alla Fiorentina).

Numeri che raccontano di una crescita esponenziale di contatti, frutto anche di un lavoro (quello dei nostri redattori, cui va un dovuto plauso per l'ottima annata) andato sempre più nel profondo delle vicende viola. Grazie a tutti voi, il vostro interesse è il nostro stimolo principale a fare meglio, raccontandovi sempre più a 360° tutto il mondo della nostra amata Fiorentina.

Auguri Viola, auguri Firenze, auguri Firenzeviola.it! Buon 2020 a tutti!

La redazione di Firenzeviola.it



Tommaso Loreto: "A tutti lettori di Firenzeviola.it auguro un anno sereno, da trascorrere insieme ai propri cari con il più prezioso dei beni ovvero la salute. Per chi ha nel cuore la Fiorentina si chiude un anno orribile, ma anche di cambiamenti epocali. L'augurio in salsa viola allora non può che essere quello di tornare a vedere la nostra Fiorentina correre per obiettivi sportivi importanti, di prestigio. Che le consentano di tornare a essere una delle principali “sorelle” del calcio italiano in grado di “esser di Firenze vanto e gloria”. Auguri di buon anno!".



Sara Meini: "Auguro a tutti i tifosi della Fiorentina di mantenere questo entusiasmo, tornato grazie al patron Rocco Commisso. I risultati arriveranno, l’importante era ritrovare questo ambiente, questo spirito, che improvvisamente erano spariti e che invece una città come la nostra merita per sempre. Con l’auspicio che mai più nessuno tolga a Firenze questa passione per la sua squadra del cuore e che la curva Fiesole possa cantare di continuo: “E Firenze è caricaaaa”. Buon Anno"

Iacopo Barlotti: "Auguro a tutti i lettori di Firenzeviola e ai tifosi viola in generale un felice 2020, ricco di belle sorprese e di entusiasmo per la Fiorentina. Buon anno a tutti voi!"

Tommaso Bonan: "Il calcio, come la vita, si basa sulle emozioni. Il gol, l'esultanza, la vittoria, la volontà di lottare assieme per raggiungere un traguardo. Tutte cose che hanno sempre fatto parte del DNA della Fiorentina. Per questo, l'augurio che vi faccio, tifosi viola e cari lettori di Firenzeviola.it, è quello di un 2020 pieno di emozioni e di soddisfazioni. A tinte viola, ovviamente!".



Dimitri Conti: "Un buon 2020 a noi, ai lettori, la nostra vera forza, e a una Fiorentina che vuole sognare ma deve fare i conti con la realtà. Il migliore augurio è quello di riuscire a mettere le ali!".



Alessio Del Lungo: "Tantissimi auguri di buon anno ai lettori di FirenzeViola sperando che Commisso riesca a far sognare una piazza magnifica come questa regalando successi e trofei che mancano da ormai troppo tempo".



Lorenzo Di Benedetto: "Il 2019 è finito ieri, da oggi inizia un altro anno, nella speranza di tutto il popolo viola che possa essere molto più che positivo, sotto tutti i punti di vista. Auguri per un felice 2020 a tutti i lettori di FirenzeViola.it e a tutti i tifosi della Fiorentina: che sia un anno ricco di soddisfazione".



Giulio Falciai: "La vita è come una commedia, non importa quanto è lunga, ma come è recitata. Che questo anno sia uno tra gli atti più belli della vostra sceneggiatura. Auguri a tutti i lettori di FirenzeViola.it!".



Giacomo Galassi: "Un augurio di buon anno a tutti i lettori di Firenzeviola. Con la speranza nel 2020 di vivere le stesse emozioni ma vedere qualche vittoria in piú".



Andrea Giannattasio: “Tantissimi auguri a tutti i nostri lettori per un sereno 2020 fatto di gioia e soprattutto salute. Un po’ le stesse cose che auguriamo alla Fiorentina, nella speranza che l’anno nuovo porti una classifica migliore, tanti campioni e il ritrovato orgoglio di indossare la maglia viola su tutti i campi”.



Giacomo Iacobellis: "Tanti auguri a tutti i tifosi viola e agli affezionati lettori di FirenzeViola.it. A chi, proprio come noi, ogni domenica compie un atto di fede, genuino e spontaneo. Un atto che non si comanda, non si decide, che viene dal profondo del cuore. Sperando che il nuovo anno possa regalare a tutti noi abbracci sinceri come quelli di Anfield e una gioia incontenibile come quella del 20 ottobre 2013. Buon 2020!".

Pietro Lazzerini: "Il 2019 ha portato cambiamenti ed entusiasmo: l'augurio è che il 2020 possa anche riportare la Fiorentina nel suo posto nel mondo del calcio. Una pagina lunga 17 anni si è chiusa non senza strascichi, ma come di consueto, tutto passa tranne la nostra Viola e il 2019 ormai è solo un ricordo con un futuro pronto a correre fast, fast fast! Auguri di un buon anno a tutti i lettori di Firenzeviola.it, che sia pieno di salute e serenità".

Luciana Magistrato: "Il primo augurio lo rivolgo a me stessa perché possa raccontare anche quest'anno ai tifosi viola tutte le vicende della Fiorentina, possibilmente un trofeo, un traguardo importante o uno scoop di mercato, documentandole con passione ed entusiasmo, come è nello spirito di Firenzeviola. Auguri di un 2020 speciale a Commisso e a tutta la Fiorentina, soprattutto a Iachini che deve risollevarci, e un pensiero va anche a chi ci ha accompagnato per un tratto di percorso nel 2019, ex patron, dirigenti, tecnici e giocatori, che ci hanno fatto gioire e imprecare, augurando loro tante soddisfazioni lontano da Firenze perché nel calcio per me non esistono nemici, se non meramente sportivi. Infine auguro a tutti i tifosi viola di poter sognare sempre senza dover sentire mai più le parole "rassegnazione" e "salvezza".



Niccolò Santi: "Auguri a tutti i tifosi viola per un 2020 ricco di emozioni finalmente anche dentro al campo. Speriamo che l’anno nuovo ci regali una squadra più competitiva e soprattutto la possibilità di tornare a campeggiare nelle zone alte della classifica, festeggiando entusiasmanti vittorie. Magari, con l’ufficialità della realizzazione di uno stadio più adeguato alle esigenze del pubblico fiorentino...".



Daniel Uccellieri: "Il mio augurio per i tifosi viola è che il 2020 possa essere decisamente più sereno rispetto all'anno che si è appena concluso. Niente più salvezze all'ultima giornata, niente più esoneri, niente più sconfitte pesanti. Che il 2020 possa essere finalmente l'anno della rinascita viola: Commisso è un vincente per natura, la sua storia parla chiaro. Mi auguro veramente che la Fiorentina possa essere un altro dei suoi successi e che nel giro di pochi anni la squadra viola possa tornare a lottare in Europa. Infine, per iniziare al meglio il 2020, un paio di acquisti di livello, magari da trovare nella calza della Befana. Buon 2020 alla Fiorentina, a tutti i tifosi viola ed alla città di Firenze. Forza viola e grazie assai Rocco!".



Mattia Verdorale: "Il buon proposito dell’anno che sta per arrivare è guardare avanti, senza voltarsi indietro, nella speranza che il 2020 regali qualche gioia a tutto il pubblico viola. Ai lettori di FirenzeViola.it auguro un felice anno nuovo dal freddo Trentino".



La signora in viola

Sonia Anichini: "Dal nuovo anno ci aspettiamo tutti novità e cose belle. La Fiorentina ha già una vita nuova dallo scorso giugno e per le cose belle Rocco si sta attrezzando. Auguriamoci quindi che il 2020 ci porti le soddisfazioni che ci sono mancate, i calciatori che ci sono mancati, i punti in classifica che ci sono mancati...ho esagerato? Spero proprio di no! I tifosi della Fiorentina si meritano questo e anche di più. Buon anno in viola a tutti"



Gli editorialisti di Firenzeviola.it



Leonardo Bardazzi: "E’ stato un anno tremendo, che nemmeno il ciclone Rocco è riuscito ad aggiustare per davvero. In dodici mesi abbiamo avuto tre allenatori e pochissimi punti: in compenso abbiamo sempre più tifo allo stadio e una voglia matta di tornare grandi, come quando, proprio 10 anni fa, Jo-Jo e Mutu ci trascinavano in Champions. E allora buon 2020 Fiorentina, togliti dagli impicci prima possibile e poi ricomincia a far sognare la tua città. Qui non aspettiamo altro".



Enzo Bucchioni: "Cari tifosi della Fiorentina e amici di FirenzeViola tanti auguri di cuore a tutti per un 2020 viola ...assai".



Mario Tenerani: "Amici di firenzeviola.it un mare di auguri a tutti voi perché siete veramente tanti e questo ci regala quotidianamente un gran piacere. Non so come sia stato il vostro 2019, ma il 2020 dovrà essere per forza migliore e ogni riferimento alla Fiorentina non è puramente casuale… Per i viola è andato tutto male, tanto da risultare la squadra peggiore del 2019 come punti fatti, dopo il Genoa maglia nera della serie A. Solo a giugno con l’arrivo di Rocco Commisso c’è stato uno squarcio di sole nella notte fonda. Le cose non viaggiano benissimo, ma ci sono le condizioni perché a partire da domani migliorino. L’augurio più concreto è riferito ad una salvezza celere e alla realizzazione di una Fiorentina finalmente all’altezza della sua città. Buon 2020 a tutti".