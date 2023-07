FUß (DAZN) A RFV, Fullkrug è da Viola. Lukebakio...

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Carsten Fuß, giornalista di Dazn che si occupa di Bundesliga, è intervenuto in diretta su Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Social Club". Queste le sue parole su Fullkrug, attaccante accostato di recente alla Fiorentina: "Fullkrug ha una quota realizzativa molto alta rispetto agli attaccanti che la Fiorentina ha adesso. Ha giocato anche in Nazionale e molte volte si è discusso del fatto che lui non abbia giocato in Qatar da titolare. Quella Germania aveva bisogno di un centravanti e secondo me è un giocatore molto valido. La sua carriera è interessante: negli ultimi anni non mi risulta che sia stato infortunato più del solito".

Su Lukebakio: "Potrebbe essere il giocatore ideale per la Fiorentina, ha bisogno però di continuità perché gli manca in una stagione proprio la costanza di prestazioni.

Su Christensen: "Lui non serve alla Fiorentina, con tutta la mia onestà dico di no. A livello calcistico, seguendo la Bundesliga, non lo consiglierei".

Su Demirbay: "E' un giocatore che mi è sempre piaciuto, ha grandi capacità tecniche, sa maneggiare il pallone. E' un giocatore di alto livello che però non ha ancora dimostrato di saper fare la differenza in un club che gioca le coppe europee".