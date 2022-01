FUKSAS, Commisso sul Franchi? Non perdo tempo

L'archistar Massimiliano Fuksas ha parlato delle forti dichiarazioni rilasciate da Rocco Commisso sullo stadio Franchi: "Perché perdere tempo a spiegare qualcosa a Commisso? O una persona sente il bisogno di acculturarsi oppure no. Noi abbiamo fatto il primo progetto del Franchi per i Della Valle, anche se poi non ne abbiamo saputo praticamente più nulla".

Secondo lei che stadio serve a Firenze?

"In questo momento andrebbe realizzato uno stadio da 30-35mila posti, massimo 40mila, e usare il Franchi in altro modo, anche se è difficile adeguare un edificio nato per una specifica funzione. Ma si può fare. Ad esempio, abbiamo trasformato l’Eur in un complesso con spazi che si possono modulare e quindi utilizzarlo in maniera polifunzionale, da hub per i vaccini a luogo per concerti, congressi...".



Riesce a dire in poche parole perché il Franchi è un monumento?

"Perché Nervi è stato uno dei più grandi ingegneri che abbiamo mai avuto. Non vorremmo che facesse la fine che ha fatto il ponte Morandi per colpa della cattiva manutenzione".