FRI-FIO, Kean e Mandragora vengono rimontati: 2-2

© foto di Federico De Luca

Si conclude 2-2 l'ultima amichevole della Fiorentina, a Friburgo. La Fiorentina in realtà ha chiuso i 90m minuti regolamentari grazie ai gol di Kean nel primo tempo (10') e di Mandragora su rigore nella ripresa (72'). Poi nel terzo tempo, quando Palladino ha messo tanti giovani in campo, il Friburgo ha rimontato con Gregoritsch su rigore per fallo di Ranieri e Philipp. Peccato per il palo di Kouame (e poi parata del portiere) al 120'.