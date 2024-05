FREY, Noi non vincemmo niente. Spero ci riescano loro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

L'ex portiere viola Sébastien Frey ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della finale di domani. Queste le sue parole: "L'altro giorno ho parlato con il dirigente dell'Olympiacos Christian Karembeu che mi ha chiesto un po' sulla Fiorentina. Io gli ho detto che non gli avrei raccontato nulla, perché faccio il tifo per la mia Fiorentina. La Fiorentina ha più qualità rispetto all'Olympiacos. E' una finale bella da giocare, tanti tifosi viola saranno presenti. Spero di cuore che loro riescano a fare quello che non siamo riusciti a fare noi qualche anno fa. Spero che loro riescano ad entrare nella storia della Fiorentina ed alzare un trofeo".