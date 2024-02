FREY, Dopo la Fiorentina ero ad un passo dal PSG

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

L'ex portiere della Fiorentina, Sebastien Frey, ha raccontato un aneddoto sul sul suo passato ai microfoni di 90minFR: "L'anno in cui ho lasciato la Fiorentina ero in trattativa con il Paris Saint-Germain. Quella con il club di Pargi, però, era una trattativa molto lunga e io non volevo aspettare. Ero nel pieno del divorzio, volevo un cambiamento di scenario e non ero nelle condizioni di aspettare. Alla fine non è successo, è stato l'anno in cui il PSG ha preso Salvatore Sirigu".