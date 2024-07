FREY AL VP, Palladino può riaccendere l'entusiasmo

Sebastian Frey, presente al Viola Park per assistere alla seduta pomeridiana di allenamento della Fiorentina, ha risposto ad alcune domande dei nostri inviati. Ecco alcune dichiarazioni andate in onda su Radio FirenzeViola:

Sul centro sportivo: "Provo una sana invidia, perché i ragazzi hanno uno dei centri sportivi più belli d'Europa. Vorrei tornare a 10 anni fa e potermi allenare al Viola Park."

Cosa rappresenta la maglia viola: "La maglia viola è importante, c'è stato amore tra me e la piazza 10 anni fa. Abbiamo dato un senso importante alla Fiorentina, abbiamo riportato in alto la squadra."

Sulla squadra di adesso: "Sulla squadra non voglio esprimermi, perché so veramente poco. Posso parlare di Palladino: l'ho conosciuto da avversario in campo, è un talento italiano che purtroppo è stato penalizzato dagli infortuni. Come allenatore, mi ha impressionato il suo anno al Monza. Se riesce a replicarlo, il tifo fiorentino può riaccendersi e trovare nuovi entusiasmi."

Su Terracciano: "L'ho sempre detto, o la Fiorentina va a prendere dei campioni, non solo in porta, o conferma Pietro che l'anno scorso ha avuto un rendimento sempre costante e soprattutto più che positivo."



Ascolta il podcast!