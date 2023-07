FREY A FV, Che acquisto Parisi. Portiere? Bei nomi

Fonte: dall'inviato L. Mauro

Presente al ricordo per Francesco Nuti in Santa Croce, l'ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey è stato intercettato in esclusiva da Firenzeviola.it: "Sono qua per rappresentare le Glorie Viola e portare il nostro saluto a Francesco Nuti, era doveroso essere qui":

Fiducioso che la Fiorentina possa migliorare ancora?

"Lo spero. Il fatto che cominci ad allenarsi al Viola Park non è poco perché mette la squadra in condizione di fare ancora meglio. Ricordiamoci che la seconda parte della scorsa stagione ha fatto molto bene: mi aspetto una Fiorentina che riparte da quei due mesi. Bisogna aspettare di capire gli obiettivi della società ma tornare in Europa è un obiettivo fattibile".

Parisi?

"Un grande acquisto e sono sorpreso perché è un grande investimento: vuol dire che la Fiorentina vuole crescere perché è un ottimo giocatore nel presente e nel futuro. Ci sono tutte le carte per fare bene anche per lui che arriva in una piazza importante. Sono contento del suo acquisto, poi vedremo con il capitano Biraghi chi giocherà. Con un investimento così importante Parisi dovrà giocare".

Giusto che la Fiorentina cerchi un altro portiere titolare?

"Non mi piace parlare in modo negativo di un collega e un ragazzo a cui voglio bene come Terracciano. Sento critiche a volte giuste altre volte no nei suoi confronti. La piazza non ha fiducia in Pietro e mi dispiace. La società dovrà essere chiara e rispettosa nei suoi confronti: se cercano un portiere di livello superiore glielo devono dire e lui vuole bene alla Fiorentina. Le scelte vanno fatte con rispetto. I nomi che si fanno sono molto importanti ma io punterei su un portiere italiano. Musso, Montipò, Audero è tanto che gioca bene... Sono nomi che possono reggere le pressioni di Firenze".

I reparti da rafforzare maggiormente?

"La squadra ha dimostrato di essere abbastanza completa. Parisi è un ottimo acquisto e l'importante è raddoppiare i posti se vogliamo andare avanti in tutte le competizioni".