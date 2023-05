FREI, Il St. Jakob-Park sarà una bolgia. La classifica...

Prima che giochi la gara di ritorno di Conference League contro la Fiorentina, il Basilea ha subito una pesante sconfitta per 6-1 contro il San Gallo. Giovedì la squadra di Vogel potrebbe essere la prima squadra svizzera nella storia a raggiungere una finale europea. Mentre sul palcoscenico europeo il Basilea flirta con il pezzo grosso, nel campionato nazionale resta indietro rispetto a tutte le aspettative. Quella contro il San Gallo è infatti stata la decima sconfitta stagionale.

Dopo la partita, il capitano Fabian Frei, si è fermato davanti alle telecamere e ha espresso la sua delusione: "Mi sarebbe piaciuto vedere qualcosa di più da quei giocatori che non erano in campo giovedì scorso e da quelli che vogliono essere in campo giovedì nella gara di ritorno. Se non finiamo tra i primi cinque in campionato dobbiamo davvero vincere la Conference League. Il St. Jakob-Park sarà infuocato, ci sarà un'atmosfera brutale. Possiamo andare in campo più motivati". Questo quanto riporta Sport.ch.