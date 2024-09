FRATINI A RFV, Rocco? Bello sentirlo parlare di "cuore"

FirenzeViola.it

Sandro Fratini, imprenditore fiorentino e grande appassionato di Fiorentina è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per commentare le parole di Commisso: "La parte che mi ha fatto piacere è quando ha detto che non cede per questione di cuore. Questa parola non può che avermi fatto piacere. Poi può anche aver fissato il prezzo come hanno inteso molti, ma sulla forza della squadra e gli obiettivi solo il campo può dire cosa accadrà. E' una rosa di giovani o con giocatori più maturi come Cataldi ma da integrarsi, una rosa rivoluzionata con un allenatore nuovo, schemi da assimilare... serve tempo. Se è più o meno forte lo dirà solo il campo. Questa squadra può fare divertire, ha tanti giocatori che mi intrigano come Bove Richardson e Adli, sono anche di prospettiva perciò ci divertiremo".

La coppia giusta a centrocampo? "Le partite si vincono con un centrocampo forte anche se la difesa fosse carente. Quello che mi piace di più è Adli, perché gioca sempre di prima, ha tecnica e capisce di calcio e nell'ambiente Milan mi dicevano che è di un livello superiore anche se l'hanno ceduto"

E' il mercato di Pradè? "Ha sentito il mercato come vive le partite, emozionalmente, io non lo saluto neanche quando c'è la partita per quanto è concentrato. Ma questo è il suo mercato e possiamo essere ottimisti"