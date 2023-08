FRANCHI, Tanti biglietti ancora disponibili per ritorno

Fonte: Samuele Nenti

FirenzeViola.it

Servirà anche una grande spinta da parte dello Stadio Artemio Franchi giovedì per cercare di ribaltare la sconfitta maturata quest'oggi in Austria. Al momento, considerando che la Curva Ferrovia rimarrà chiusa, sono tantissime le disponibilità di biglietti. Nessun settore sold out. Quello più vicino all'esaurimento dei tagliandi, per il momento, è il Parterre di Tribuna. C'è ancora una settimana di tempo e la speranza è che il Franchi possa riempirsi il più possibile. Perché il tifo viola è da sempre il dodicesimo uomo capace di fare la differenza.