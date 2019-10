FRANCHI, Stasera con la Lazio attesi 34mila tifosi

Come evidenziato dal Corriere dello Sport, lo stadio Artemio Franchi non ha quest'anno mai accolto meno di 30mila tifosi e anche stasera sarà lo stesso, con una cifra sui 34mila destinata forse anche salire. In tanti arriveranno anche da Roma, seppure i sostenitori laziali sarebbero stati molti di più (forse fino a 2mila) nel caso in cui la partita non fosse stata programmata in notturna. Sotto il profilo dell'ordine pubblico, ci sarà l'attenzione che solitamente si impiega in occasione degli incontri più impegnativi. Divieto di transito nella zona stadio e previsti anche parcheggi scambiatori per gli ospiti. Massima attenzione fin dalla mattina pure alle zone di ingresso della città come i caselli autostradali.