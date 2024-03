FRANCHI, Si va verso il sold out sabato con il Milan

FirenzeViola.it

Si va verso il tutto esaurito per la gara di sabato sera allo Stadio Artemio Franchi di Firenze contro il Milan. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, sono praticamente sold out due settori: la Curva Fiesole e la Maratona. Rimane ancora solamente qualche biglietto in Tribuna, considerando che la Ferrovia sarà chiusa, come di consueto è stata nella ultime partite casalinghe.