FRANCHI, Risposta viola: tra soddisfazione e dubbi

Dopo che il Sindaco Dario Nardella ieri ha detto in conferenza stampa da Palazzo Vecchio che la squadra viola, seppur con i cantieri aperti, potrà rimanere a giocare al Franchi anche nella prossima stagione e non sarà obbligata a lasciare Firenze, da casa Fiorentina trapela un filo di soddisfazione. Come riportato da La Nazione oggi in edicola, il club di Rocco Commisso, non al momento non ha preso posizioni ufficiali e probabilmente la situazione rimarrà tale fino all'arrivo dall'America del presidente viola. La diplomazia ha fatto il suo corso e le decisioni prese vanno nella direzione delle richieste fatte dai viola nell'ultimo anno. Un passo importante verso la realizzazione del restyling, ma ancora da parte dei viola permangono delle perplessità.

La prima è quella legata ai fondi mancanti per completare il progetto stesso di restyling, la seconda riguarda le spese, che al momento non è chiaro chi dovrà sostenere, per le finiture interne dell’impianto di Campo di Marte, mentre la terza è relativa al denaro che resta da reperire per l’adeguamento agli standard della Serie A del Padovani. La Fiorentina su quest'ultimo punto, come già dichiarato, non è disposta ad investire e il Comune dovrà reperire da altre parti i fondi. Gli ultimi aspetti da dirimere riguardano il canone di affitto che il club viola dovrà pagare per la concessione del Franchi nella stagione 2024-2025 e se Rocco Commisso avrà del tutto abbandonato l'idea di costruire uno stadio nuovo di proprietà.