FRANCHI, Richieste del tifo e le tempistiche del ricorso

Sono giorni caldissimi per il futuro dello stadio e più in generale sulle ambizioni del club, anche se la situazione resta in stallo anche causa ballottaggio. Lo scrive La Nazione in un articolo in cui analizza tutti gli aspetti di una situazione ingarbugliata con il tifo organizzato che in una lettera ha "denunciato" tutte le perplessità sull'organizzazione della prossima stagione, dal settore ospiti alle tempistiche dei lavori.

Il ricorso presentato al tribunale civile dettato dal “grave pregiudizio“ che il cantiere allo stadio arrecherebbe alla società - spiega il quotidiano - dovrebbe essere discusso in tempi rapidissimi. Ma di che cifre si parla? Il danno che il dg della Fiorentina, Alessandro Ferrari, aveva menzionato nel corso del suo intervento alla settima Commissione Cultura e Istruzione del Senato, era quantificato tra i 9 e i 13 milioni annui preventivato per la prossima stagione a causa del cantiere. La nuova convenzione siglata tra Comune e società infatti prevede che la capienza massima dello stadio, durante i lavori, sia di circa 22mila spettatori contro i circa 34mila attuali. Troppo pochi per consentire l’afflusso di cassa a cui la società è abituata. E poi c’è l’incertezza sulla copertura finanziaria del restyling, che sarà pagato ma non interamente con fondi del Pnrr, e la durata dei lavori.