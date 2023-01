FRANCHI, Per il Sassuolo previsti 30mila spettatori

Anche contro il Sassuolo, nel match in programma domani pomeriggio al Franchi alle ore 15, si prevedono oltre 30mila spettatori. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, la prevendita dei tagliandi in vista del match contro i neroverdi sta andando piuttosto bene, visto che al momento sono previsti oltre 27mila persone allo stadio. Nelle prossime ore, tuttavia, il dato è destinato a salire ed esattamente come contro il Monza il dato finale potrebbe superare i 30mila presenti.