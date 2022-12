FRANCHI, Nel '23 via ai lavori: c'è il dubbio trasloco

Dario Nardella, intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola all’antivigilia di Natale (LEGGI QUI), è stato molto chiaro. Il 2023 non sarà solo l’anno in cui verrà inaugurato lo splendido Viola Park di Bagno a Ripoli ma sarà anche quello nel quale avranno inizio i lavori per la ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi. Un progetto fortemente voluto dal Comune di Firenze e sostenuto grazie ai fondi del PNRR (95 milioni di proventi, più altri 55 derivanti dal Piano integrato delle Città Metropolitane varati dal precedente Governo) che in un arco di tempo stimato in tre anni - le tempistiche, per ottenere il denaro dall’UE, saranno fondamentali - porteranno Firenze ad avere uno stadio più moderno, interamente coperto e con le curve finalmente a ridosso del terreno di gioco: “Correremo per iniziare i lavori, io ho l'obiettivo di cominciare prima della fine del 2023” ha raccontato il Sindaco ai nostri microfoni, ribadendo anche che dall’attuale esecutivo sono arrivate le conferme che le risorse a disposizione per i lavori ci sono e sono sufficienti.

Adesso il vero grande nodo da sciogliere è quello legato a dove la Fiorentina giocherà a cantieri aperti. Se, cioè, continuerà a disputare le proprie gare interne a Campo di Marte (ma con una capienza del pubblico ben al di sotto del 50% dei posti attuali) oppure “traslocherà” per circa un anno e mezzo in un altro stadio. Sul tema il club viola, convitato di pietra fin qui in questo lungo inter (“Io non metto un penny sul Franchi se non ho il controllo” aveva detto Commisso lo scorso settembre: “Se ci danno il controllo come è stato fatto a Bergamo, Udine o Torino con la Juve con 99 anni, allora sì”), non ha ancora espresso una posizione ufficiale. Il presidente e il dg Joe Barone hanno più volte incontrato Nardella, il dg del Comune Giacomo Parenti e lo studio Arup ma ad oggi un responso definitivo su dove far giocare la squadra non è ancora arrivato.

Alcune delle ipotesi paventate (Empoli o Perugia) non convincono, mentre di recente il Governatore della Toscana Eugenio Giani è tornato a parlare della suggestione di trasformare in stadio temporaneo l’impianto d’atletica all’interno della Scuola marescialli di Firenze: “Se la Fiorentina non trova campi vicini a Firenze, credo che giocherà nel Viale XI Agosto, nello stadio di proprietà della Scuola dei Marescialli e Brigadieri di Firenze, dove si possono ospitare anche 11.000 persone”.