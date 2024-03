FRANCHI, Meno di 7.000 tifosi presenti domani sera

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Secondo quanto appreso dalla redazione di FirenzeViola.it la presenza dei tifosi che saranno ad assistere al match di domani tra Fiorentina e Maccabi Haifa è una delle più basse di sempre, per quanto riguarda gli impegni europei. Saranno infatti 6.700 i tifosi presenti sulle tribune del Franchi per assistere agli ottavi di finale, tra questi circa 800 saranno di parte avversaria. Non un grande spettacolo dunque, almeno non sugli spalti dello stadio.