FRANCHI, Le alternative al Padovani. E il Bologna...

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

All'interno dell'edizione odierna de La Nazione si fa il punto su quali potrebbero essere le soluzioni alternative in caso la Fiorentina dovesse dire definitivamente no all'opzione Padovani. Il Braglia di Modena, potendo ospitare 20mila spettatori, potrebbe essere più che un'ipotesi, anche se dalla città emiliana fanno sapere che non sono arrivate ufficialmente richieste, né dal Comune di Firenze né dalla società viola. Un'altra ipotesi porterebbe di nuovo in Emilia-Romagna, ma questa volta a Cesena, con il vicesindaco Castorri che sarebbe entusiasta di avere la Fiorentina all'Orogel Stadium, capiente 23mila posti.

C'è infine l'opzione Empoli, nonostante la sindaca Brenda Barnini abbia più volte manifestato l'impossibilità per la propria città di accogliere le gare della Fiorenitna. Ciò nonostante, se si esclude Firenze, l'ipotesi Empoli resta la più comoda per i tanti tifosi viola che vorranno sostenere la squadra anche quando il Franchi sarà inagibile.

A Bologna, nel frattempo, mentre si faranno i lavori al Dall’Ara, la squadra andrà a giocare in uno stadio temporaneo che sarà realizzato vicino alla fiera alimentare Fico, una soluzione che assomiglia tanto a quella del Padovani...