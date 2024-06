FRANCHI, La Fiorentina è pronta a ricorrere al Tar

Dopo l’annuncio in conferenza stampa da parte del direttore generale Alessandro Ferrari mercoledì la Fiorentina ha inviato una lettera, ancora priva di risposta, al Comune di Firenze per chiedere la sospensiva sui lavori del Franchi. Un primo avvertimento formale prima poi di procedere per vie legali. Uno scenario che rischia di trascinare il contenzioso avanti per anni, tra appunto ricorsi al Tar e controricorsi al Consiglio di Stato che potrebbero avere un pronunciamento definitivo a lavori ampiamente iniziati o quasi terminati. Palazzo Vecchio dal canto suo conferma la propria posizione fatta emergere martedì e continua a considerare la presa di posizione della Fiorentina sorprendente, soprattutto alla luce della convenzione firmata da Comune e Acf nell’Aprile scorso in cui si prevedeva l’avvio dei lavori e la cantierizzazione.

L’intesa era stata apprezzata anche da mail interne tra le parti in cui si ringraziava Palazzo Vecchio per la collaborazione. Per quanto non confermata dagli interessati (“Avremmo fatto la stessa mossa anche se ci fosse stato un altro partito al governo cittadino”, ha detto Ferrari), l’uscita della Fiorentina è sembrata politica, nei giorni di campagna elettorale, incassando il sostegno della candidata di Italia Viva Stefania Saccardi e del candidato del centro destra Eike Schmidt, con tanto di apertura del segretario Fdi Donzelli a trovare nuove soluzioni per un impianto nuovo. Intanto però i lavori vanno avanti e, dopo l’abbattimento del tabellone segnapunti e il restyling della Ferrovia, le gru stanno demolendo le scale di accesso alla Fiesole. A riportarlo è la Repubblica.