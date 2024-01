FRANCHI, Incontro Nardella-tifo: ok soluzione Padovani

FirenzeViola.it

Come riporta oggi il Corriere Fiorentino, si è svolto ieri, in gran segreto, un incontro tra il sindaco di Firenze Dario Nardella e i rappresentanti delle associazioni dei tifosi viola (Atf; Accvc; Solo viola) e della Curva Fiesole, per discutere dei lavori al Franchi e delle possibili soluzioni da adottare per le gare della Fiorentina. Erano presenti anche Cosimo Guccione, assessore allo sport di Firenze, e Michele Pierguidi, presidente del Quartiere 2.

Senza una proroga da parte del governo sui termini di inizio (31 marzo 2024) e fine interventi (31 dicembre 2026) imposti dai finanziamenti PNC-PNRR, la Fiorentina dovrebbe lasciare il Franchi da giugno e per due stagioni. Il confronto, avvenuto nella sede della Città Metropolitana di via Cavour, è durato quasi due ore ed è stato positivo - si legge -, con la soluzione stadio temporaneo al Padovani che sarebbe stata accolta favorevolmente dai tifosi.

Tra l’altro, aggiunge il Corriere, se si realizzassero le opere di ristrutturazione lasciando il Franchi aperto parzialmente al pubblico, la capienza, in certe fasi, sarebbe inferiore a quella dei 15 mila che garantirebbe il Padovani adattato alla Serie A. Una delle priorità dei tifosi è la certezza dei tempi, perché oltre due stagioni fuori da Firenze non sarebbero tollerate.