FRANCHI, In vendita biglietti per Fio-Bologna: i prezzi

Fonte: acffiorentina.com

Questo il comunicato con cui la Fiorentina annuncia la vendita dei biglietti per la gara col Bologna, in programma domenica al Franchi alle ore 15. In fondo all'articolo la tabella prezzi:

La Fiorentina torna nuovamente al Franchi per la 12a giornata di Serie A, e domenica 12 novembre alle ore 15:00 sfiderà il Bologna, nel derby dell’Appennino.

I biglietti saranno, in vendita da martedì 7 novembre alle ore 10.00. Disponibili per questa gara le tariffe scontate RIDOTTO UNDER 6 (in TUTTI i settori dello stadio) e UNDER 14 (in TUTTI i settori dello stadio ad eccezione della Tribuna Vip e Onore, Curva Ferrovia Omaggio). Inoltre, nei settori Curva Ferrovia e Fiesole è attiva la promo GENERAZIONE VIOLA che consente l’acquisto scontato di un minimo di 2 biglietti fino ad un massimo di 4. Per l’acquisto della promozione in Curva Ferrovia è necessaria una tessera InViola Premium/Gold Card che sblocca la tariffa.

Per questa gara è sempre attiva la promozione per gli Abbonati al campionato, con la tariffa PROMO ABBONATO (sia per Abbonanti PRO che EASY) per l’acquisto di Biglietti Extra con sconti sul prezzo del biglietto (fino a 4 biglietti acquistati contestualmente).