FRANCHI, Il progetto: copertura solo per la Fiesole

Nella sezione "cronaca", Repubblica Firenze dedica ampio spazio alla situazione Artemio Franchi. Ieri è stato infatti approvato il progetto esecutivo per il restyling dello stadio: adesso c'è tempo fino all'11 dicembre per presentare le offerte che saranno poi valutate entro il 31 dicembre. Repubblica rende noto anche un dettaglio sul modo in cui procederanno i lavori a causa anche dei 55 milioni tagliati dal governo su cui il Tar si pronuncerà la prossima settimana. Per adesso, in attesa di novità, si partirà con la realizzazione della copertura della curva Fiesole. Se poi saranno sbloccati questi famosi 55 milioni verrà inserito anche tutto il resto della copertura.

"Comincia col brivido dell'opera a tappe- scrive Repubblica- l'avventura del nuovo Franchi". In generale, si comincerà dalla Ferrovia, che sarà poi chiusa nel corso dei prossimi mesi. In estate ci sarà poi il trasloco dei viola al Padovani. Il quartier generale dei lavori di ristrutturazione sarà davanti ai campini.