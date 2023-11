FRANCHI, Il giorno della verità: ballano i 55 milioni

FirenzeViola.it

Su La Nazione focus sulla querelle Artemio Franchi, giunta oggi ad uno snodo fondamentale. In giornata infatti il Tar del Lazio è chiamato a decidere nel merito del definanziamento del progetto del restyling del Franchi che complessivamente vale 210 milioni, ma ha dovuto sin qui rinunciare ai 55 milioni attribuiti con decreto interministeriale nel 2022, dopo che la Commissione Europea aveva congelato i finanziamenti degli stadi di Firenze appunto ma anche di Venezia togliendoli dal Pnrr

Giornata decisiva quindi e la Nazione fa il punto su cosa potrebbe accadere: "Se il Tar arriverà a sentenza ci potrebbe essere la svolta. Ma anche se dovesse decidere di dare ragione al governo, il Comune non si arrenderà. Il sindaco Nardella è determinato a portare in fondo il restyling nella sua completezza e dunque attingendo eventualmentete fondi da altre fonti, che siano mutui o finanziamenti per Euro 2032".

Sempre il sindaco Nardella, ha parlato ieri anche della soluzione Padovani, stadio di rugby a Campo di Marte che dovrebbe essere utilizzato dalla Fiorentina nel periodo dei lavori di ristrutturazione più invasivi al Franchi: "Cosa ce ne faremo del Padovani ampliato dopo i lavori? Abbiamo unito le due società di rugby in un’unica squadra agonistica che sta in serie A, il movimento rugbistico a Firenze e in Italia sta crescendo, e non ho mai visto le critiche che sento ora perché facciamo un impianto sportivo, solo a Firenze accade. Ripeto poi che sarà la Fiorentina a decidere se vorrà giocare al Padovani" ha detto Nardella a Radio Bruno.