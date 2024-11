FRANCHI, Il Comune vuole riaprire la pista Castellani

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il Comune di Firenze tenterà nuovamente di portare la Fiorentina al Castellani per agevolare i lavori del Franchi. A fare il quadro della situazione è La Nazione, che spiega come, «attestate le criticità» dei cantieri al Franchi in netto ritardo, la sindaca di Firenze Sara Funaro abbia contattato la prefetta Francesca Ferrandina per chiedere un incontro che si terrà martedì 3 dicembre (esattamente come accadde a gennaio scorso), al quale parteciperanno oltre alla stessa Funaro e alla Fiorentina, anche il governatore Eugenio Giani, esponenti della Lega calcio, il neo primo cittadino di Empoli, Alessio Mantellassi e i rappresentanti del club azzurro.

Lo scorso anno fu l'ex sindaca di Empoli, Brenda Barnini, a rispondere "picche" alla richiesta dei viola di accasarsi temporaneamente a Empoli, ma la porta non è mai stata chiusa del tutto. Per questo - scrive il quotidiano -, le parti si incontreranno per provare a spostare la Fiorentina al Castellani per le ultime partite del campionato in corso, visto che da settembre 2025 anche lo stadio azzurro sarà oggetto di lavori di restyling e quindi non sarà possibile più alcuna collaborazione. Ma per il Comune, che porta avanti i lavori, lasciare il Franchi completamente a disposizione degli operai anche solo per qualche partita, permetterebbe di lavorare 150/180 giorni di fila (’attaccando’ cioè i mesi primaverili a quelli estivi) sui cantieri senza gli attuali stop-and-go legati alla logistica dell’organizzazione di ogni gara. In questo modo tecnici stimano di poter recuperare un po’ di tempo sulla tabella di marcia. La Nazione stima che, chiedendo alla Lega l'inversione dei campi alla fine dell'attuale campionato e all'inizio del prossimo, gli operai potrebbero ulteriormente accelerare i lavori in corso a Campo di Marte.