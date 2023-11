FRANCHI, È già record di presenze. Obiettivo 35mila

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Prosegue a gonfie vele la prevendita dei biglietti per Fiorentina-Juventus di domenica prossima. Come riporta il Corriere dello Sport - Stadio, per la partita contro i bianconeri sono stati già venduti oltre 33mila biglietti, un dato che ha superato il record stagionale fatto registrare alla quarta giornata con l’Atalanta. L’obiettivo del club, adesso, è arrivare a 35 mila presenti.