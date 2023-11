FRANCHI, Domani 30mila spettatori. E dall'Emilia...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Sarà un autentico "pienone" quello che è atteso domani pomeriggio allo stadio Franchi di Firenze: come sottolinea questa mattina Il Corriere Fiorentino, mentre la prevendita per il match di domani prosegue spedita (l’attesa è di circa 30 mila spettatori) in Emilia è stata aperta la vendita anche ai non residenti in Toscana, con altri settori del Franchi a disposizione dei tifosi rossoblu dopo che il settore ospiti era andato esaurito in poche ore.

Tra questi anche i membri del Bologna Club Medicina Rossoblu che ha voluto partecipare alla recente gara di solidarietà con sei pulmini che domani porteranno generi alimentari, attrezzi di prima necessità e un’idropulitrice nelle zone colpite dal maltempo a cominciare da Campi Bisenzio.