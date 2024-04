FRANCHI, Curva chiusa e speranze: il punto sul restyling

È passato ormai un mese e mezzo da quando le ruspe hanno iniziato i lavori di restyling dello stadio Artemio Franchi. Il 15 febbraio scorso sono iniziati i lavori di demolizione del vecchio tabellone segna punti della Curva Ferrovia. Un intervento completato in meno di un mese e che ha visto anche il ripristino della pavimentazione dello stesso settore di stadio, dove insistevano i pilastri del tabellone appunto. A marzo poi una duplice grande novità: con il nuovo decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale è stato abrogato il comma 7 bis dell’art.1 del decreto-legge convertito con modifiche del 6/5/21 numero 59. Questo comma diceva che il non rispetto delle milestone provocava la perdita dei finanziamenti e l’abrogazione, in poche parole, ha fatto sì che i lavori potessero prolungarsi oltre il 2026 senza perdere il finanziamento del PNRR. La proroga fino al 2028 ha poi visto il ritorno dei 55 milioni mancanti per ultimare la copertura del “nuovo” Franchi. Una cifra che, almeno formalmente, non può essere usata sullo stadio, ma che, sulla scia del modello Venezia, finanzierà una serie di progetti già finanziati da Palazzo Vecchio, che a quel punto potrà dirottare i soldi risparmiati sul Franchi.

A CHE PUNTO SIAMO AL MOMENTO – La scorsa settimana sono stati consegnati i cantieri alle ditte che si sono aggiudicate l’appalto dello stadio. Da qui a fine stagione i lavori si limiteranno a piccoli interventi che completeranno la restaurazione della Curva Ferrovia. Le novità vere si avranno poi da giugno, quando i cantieri si sposteranno sulla Curva Fiesole. Sarà a quel punto che verranno iniziati i lavori più importanti, con la restaurazione delle gradinate, la demolizione del parterre e costruzione della “nuova Fiesole”, che verrà posizionata davanti alla vecchia Curva. Una serie di interventi che dovrebbero durare per tutto il corso della prossima stagione.