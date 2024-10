FRANCHI, Contro il Milan previsto il sold-out dello stadio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Per il big match di domani tra Fiorentina e Milan, lo stadio Artemio Franchi registrerà il primo sold out stagionale a capienza ridotta. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, al momento sono rimaste le ultimissime disponibilità solo in Tribuna Vip e in Tribuna d'Onore. Per la gara di domani si calcola una capienza di poco inferiore alle 22 mila persone.