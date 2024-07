FRANCHI, Bis di incontri Comune-ACF: la lista dei temi

Proseguono fitti e in un clima di assoluta concordia i dialoghi tra la Fiorentina e il Comune di Firenze sul fronte della gestione dello stadio Franchi: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, infatti, nella giornata di ieri presso Palazzo Vecchio si è svolto il primo incontro formale tra il club viola, rappresentato dal direttore generale Alessandro Ferrari e dal suo team di lavoro, e la nuova amministrazione, con il sindaco Sara Funaro e i tecnici del Comune. Tema dell’incontro andato in scena ieri è stato l’impostazione della nuova stagione per l’impianto di Campo di Marte, con un focus in particolare sull’agibilità, sui cantieri, sulla messa in sicurezza e sulla gestione tifosi ospiti.

Questa mattina c’è stato poi un altro incontro tra le parti, stavolta però allo stadio stesso ma senza la presenza di Ferrari e Funaro (si sono visti solo i relativi tecnici): in uno spirito di massima collaborazione Comune e Fiorentina hanno redatto una lista delle voci di tenere sotto attenzione in vista della prima gara della prossima stagione (che potrà essere o il 22 o il 25 agosto, a seconda se il playoff d’andata di Conference si giocherà in casa o meno). Il tutto, secondo quanto risulta alla nostra redazione, con un atteggiamento di basso profilo e senza “voli pindarici” di sorta. L’argomento che resta di maggiore urgenza resta l’individuazione e la gestione del nuovo spicchio dedicato ai tifosi ospiti, per la cui capienza definitiva deve ancora arrivare l’ok definitivo da parte della Lega di Serie A (le parti puntano ad ottenere una capienza che vada da 0 a 250 posti).