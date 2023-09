FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Lo stadio Franchi si va via via riempiendo in vista della gara di domenica con l'Atalanta. Le previsioni sono di circa 30mila tifosi e alcuni settori sono già sold out. In particolare i biglietti, secondo quanto raccolto da Firenzeviola, sono esauriti per Fiesole, Parterre di tribuna centrale e Maratona laterale.