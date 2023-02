FRANCHI, Attesi almeno 11mila tifosi. Da Braga...

Saranno ben oltre le 10mila presenze i tifosi al Franchi giovedì sera per il ritorno di Conference League contro lo Sporting Braga, anche se non è previsto il pienone. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, i tifosi viola saranno almeno 11mila, anche se come per il match di Coppa Italia si potrebbe arrivare oltre i 15mila. Nell'ordine dei 400 invece i tifosi dello Sporting Braga nel settore ospiti.