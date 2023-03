FRANCHI, Attese 33mila persone domani col Lecce

Fonte: Andrea Giannattasio

Quella di domani contro il Lecce è l'ultima gara di marzo, data la sosta per le nazionali che terrà fermo il campionato fino al primo aprile. Per l'occasione, il Franchi non farà mancare il suo solito apporto alla Fiorentina: come raccolto infatti dalla nostra redazione, sono attese 33mila persone a spingere gli uomini in maglia viola verso l'ultimo impegno di questo mese.