FRANCHI, Arrivano rassicurazioni per Euro32

Fonte: T. Loreto

FirenzeViola.it

Rappresenta una schiarita importante l’ipotesi che Italia e Turchia possano dividersi l’organizzazione del campionato Europeo di calcio del 2032. Un’opportunità che per Firenze e il suo stadio risolverebbe più di un problema legato ai fondi mancanti in arrivo dal PNRR, a patto che il Franchi (o un Franchi ristrutturato) possa essere inserito nei 5 stadi che ospiterebbero le partite (dei 10 impianti selezionati 5 spetterebbero alla Turchia).

In tal senso dal dialogo tra mondo sportivo e istituzioni, che è già cominciato, sarebbero già arrivate forti rassicurazioni sul fatto che lo stadio di Firenze possa essere inserito tra quelli in lizza per l’europeo in programma nel 2032.