FRANCHI, ACF dovrebbe mettere un totale di 105 mln

Nonostante il Presidente Commisso avesse parlato di “capitolo chiuso”, in questi giorni, scrive La Repubblica (Firenze), sta prendendo nuovamente campo l’ipotesi di un nuovo Stadio per la Fiorentina. Dopo la visita al Viola Park del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, è tornato d’attualità il tema stadio di proprietà e conseguente congelamento (o addirittura revoca) dei soldi del PNRR.

Cme già vi avevamo raccontato (CLICCA QUI), la Fiorentina, dal canto suo, ha un duplice motivo per cercare di posticipare quanto più possibile l’inizio dei lavori: innanzitutto quello economico. Il club gigliato è consapevole che ci sarà una perdita di risorse sia nel caso in cui Commisso decida di investire, perché i 55 milioni chiesti per completare il progetto ARUP ne richiederebbero altri 50 di arredi e allestimenti, sia nel caso in cui decida di restare fuori dalla vicenda Franchi. Il Comune insiste affinché la Fiorentina segua la prima ipotesi, ma Commisso e soci non sembrano avere intenzione di investire un totale di 105 milioni di euro, nemmeno di fronte a vantaggi di tipo gestionale sulle aree commerciali e sulla concessione. Restare fuori dal Franchi, allo stesso tempo, significherebbe una perdita di circa 50 milioni (tra mancati incassi dal botteghino, diritti tv e spese extra).

La seconda ragione ha motivazioni politica. La società spera che con le imminenti comunali di giugno a Palazzo Vecchio possa esserci un avvicendamento che possa portare ad una nuova area su cui costruire lo stadio. Salvini ha proposto la Caserma Perotti, ma per quella ci sono una serie di vincoli - idraulici e paesaggistici - da superare, oltre che una bonifica che richiederebbe 5/6 anni di lavoro. Ipotesi alternative potrebbero essere l’area dei campini, o la soluzione fuori Firenze. Con l’arrivo di Commisso in Italia previsto a febbraio potrebbero dissiparsi alcuni dubbi.