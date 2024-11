FRANCHI, A ottobre 2026 previsti controlli dell'Uefa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Entro il 2029, il processo di ristrutturazione del Franchi dovrebbe concludersi, ma c'è un bivio importante rappresentato dalla data 31 ottobre 2026. Come riporta La Nazione, se in quella data si appurerà che il cantiere di Campo di Marte abbia imboccato la strada giusta, potrebbero arrivare una parte consistente delle risorse finanziarie.

Il problema, come riportato ieri, è che nei lavori in Curva Fiesole è stata trovata una quantità di roccia superiore al previsto e servono quindi nuovi macchinari per estrarla. Entro ottobre 2026, inoltre, gli ispettori UEFA completeranno le visite negli stadi italiani candidati per EURO 2032. Sarà necessario mostrare uno stato avanzato dei lavori, come ribadito dall’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo.

Firenze si candida così ad essere uno degli stadi per Euro 2032, ma serve un'accelerata nei lavori. In questo momento sono a norma solo l'Allianz Stadium di Torino, l'Olimpico di Roma e San Siro. La Uefa ha indicato 4 stadi da minimo 40mila posti e il nuovo Franchi rientrerebbe nella categoria. Ci sono poi delle richieste Uefa per quanto riguarda l'accessibilità e la sicurezza e nel 2032 dovrebbe essere pienamente operativa la nuova linea tramviaria 3.2.2 che collega Piazza della Libertà a Rovezzano passando per Campo di Marte.