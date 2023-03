FOTO-VIDEO FV, Fiorentina in campo per la rifinitura

La Fiorentina è scesa in campo allo stadio "4 settembre" di Sivas per la seduta di rifinitura che sarà seguita dalla conferenza stampa di Vincenzo Italiano tra circa due ore. I diffidati viola, in vista di domani, ricordiamo essere Dodo, Amrabat e Quarta. Di seguito alcuni scatti alla compagine gigliata realizzati dal nostro inviato in Turchia: