FOTO-VIDEO FV, Da Spalletti a Burdisso: tutti a Empoli

Fonte: dagli inviati L. Magistrato e N. Righi

Va in scena ad Empoli la partita 'Metti in campo il cuore", organizzata dalla Nazionale Cantanti con la Fondazione Shalom per raccogliere fondi per gli alluvionati. Da Prandelli a Spalletti, da Batistuta a Burdisso: tante le personalità dello sport e dello spettacolo che hanno presenziato all'evento. Ecco le immagini raccolte da Firenzeviola.it: