FOTO-VIDEO FV, Commisso all'incontro con studenti

Oggi a Palazzo Vecchio ha luogo un incontro fra il presidente della Fiorentina Rocco Commisso e gli studenti delle università americane in erasmus a Firenze. Tra i presenti all'evento, anche Fabrizio Ricciardelli, presidente della Association of American College and University Programs in Italy, e l'Assessore ad Università e Ricerca, Elisabetta Meucci. Di seguito alcune immagini raccolte da FirenzeViola.it: