FOTO, Terracciano ricarica le pile in Umbria

Sono stati giorni complicati per la Fiorentina e il portiere viola Pietro Terracciano approfitta dei due giorni liberi per allontanare l'inevitabile malinconia di questi giorni e riprendere fiato prima di rituffarsi nel tour de force che aspetta la squadra dal 30 in poi. Il giocatore è con la famiglia in Umbria e si è concesso una bella grigliata in uno dei ristoranti storici verso il Monte Subasio, con il camino sempre acceso per carne e formaggi. Ecco le foto postate dalla compagna del giocatore.