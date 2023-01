FOTO, Patron Ascoli all'U-19: "Salutatemi Barone"

Ci ha pensato il patron dell'Ascoli Massimo Pulcinelli ad accendere il clima della sfida di Coppa Italia Primavera tra i marchigiani e la Fiorentina, in programma domani allo stadio Torrini di Sesto Fiorentino (match valido per gli ottavi di finale). Con una storia sul suo profilo Instagram, il numero uno bianconero ha fatto l'in bocca al lupo alla sua squadra aggiungendo una frecciata al dg viola Joe Barone: "In bocca al lupo ragazzi, salutate Barone da parte mia". Il riferimento - indiretto - va al mancato affare di questa estate tra marchigiani e toscani per il passaggio in prestito di Gabriele Gori, dovuto (così è stato raccontato dal club bianconero) a rapporti logorati in virtù del mancato impiego del figlio del dg viola Giuseppe nella sua avventura all'Ascoli nello scorso campionato. Ecco il post in questione: