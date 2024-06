FOTO, La cena di beneficienza del VC Firenze 2005

Si è svolta mercoledì sera, nella splendida cornice di Villa Castiglione sulle colline dell’Impruneta, la cena di beneficienza organizzata dal Viola Club Firenze 2005 che ha permesso di raccogliere fondi in favore dell’Associazione italiana “Sindrome X-Fragile” sezione Toscana. Alla presenza del super ospite della serata Lulù Oliveira e di tanti ex viola come Christian Riganò e Celeste Pin (presidente onorario del viola club), hanno fatto gli onori di casa la presidente del VC Firenze 2005 Milena Poggesi e il suo vice Alessio Serra, che hanno permesso a Simone Parrini (presidente dell’associazione X-Fragile per la Toscana) di spiegare alla platea degli oltre 200 ospiti le iniziative a sostegno dei bambini e delle loro famiglie affetti da questa sindrome così rara.

Alla serata - che è culminata come sempre nella lotteria che metteva in palio tanti prodotti ufficiali della Fiorentina - hanno presentato anche i nostri Tommaso Loreto e Andrea Giannattasio oltre ad altri volti noti del panorama giornalistico fiorentino di radio e tv come Mario Tenerani, Rocío Rodríguez e Gianfranco Monti. Ecco alcune foto dell’evento (scatti realizzati da Linda Papi di Creative Lab):