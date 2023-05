FOTO, Jovic-Terzic: le scuse verso Italiano e squadra

Arrivano le scuse di Luka Jovic e Aleksa Terzic dopo il caso social esploso in mattinata. I due serbi, attraverso il proprio profilo Instagram, hanno detto la loro a seguito delle polemiche venute fuori per la foto ripostata da entrambi sulle scelte fatte da Vincenzo Italiano per la gara col Basilea: "Desidere esprimere le mie scuse al mister, ai miei compagni e alla società, per quanto pubblicato nella serata di ieri. Io avevo fatto solo la foto. È stato un mio errore e non era mia intenzione sminuire il lavoro che insieme al mister, tutti noi stiamo facendo. Ho sbagliato e ho chiesto scusa. Andiamo avanti tutti insieme", si legge sui social dei giocatori. Qua sotto le foto: