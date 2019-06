FOTO, Gadget e sorrisi per Commisso al Meyer

EX VIOLA BERTONI, COMMISSO IL VERO COLPO DELLA FIORENTINA L'ex attaccante di Fiorentina e Napoli Daniel Bertoni, intervistato da TMW a Firenze, ha parlato così della Fiorentina: "Il vero colpo in questo momento è proprio Commisso e l'entusiasmo che ha riportato a Firenze. Adesso i viola dovranno fare una... L'ex attaccante di Fiorentina e Napoli Daniel Bertoni, intervistato da TMW a Firenze, ha parlato così della Fiorentina: "Il vero colpo in questo momento è proprio Commisso e l'entusiasmo che ha riportato a Firenze. Adesso i viola dovranno fare una... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 25 Giugno 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi