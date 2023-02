FOTO FV, Viola, ecco i gironi al "Viareggio" dell'U19

Come mostrano le foto sottostanti, ecco i gironi della settantatreesima edizione della Viareggio Cup. La prima immagine, raffigurante il quadro completo lato maschile, trova la Fiorentina Primavera nel girone 5 insieme a FA EURO NEW YORK (U.S.A), KAKAWA PC (Nigeria) e MONTEROSI. Mentre la Fiorentina Primavera femminile (seconda foto), è accoppiata insieme a WESTCHESTER UNITED (U.S.A), AREZZO e LEGA NAZIONALE DILETTANTI nel girone 2. Di seguito i gironi completi. Ricordiamo che la Viareggio Cup 2023 si disputerà tra il mese di marzo e quello di aprile. La gara d'esordio è in programma il 20 marzo mentre la finalissima si giocherà 3 aprile.