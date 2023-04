FOTO FV, Squadra in partenza: direzione Polonia

Fonte: dai nostri inviati - M. Carletti e A. Giannattasio

La Fiorentina spicca il volo, direzione Poznan: in questi istanti la squadra di Vincenzo Italiano sta partendo alla volta della città polacca, dove domani (ore 21) disputerà l'andata dei quarti di finale di Conference League contro il Lech Poznan. I viola sono sfilati poco fa all'ingresso dell’aeroporto di Peretola, dove a breve Italiano ed i suoi partiranno per la trasferta europea. Nel gruppo squadra in partenza non è presente Lucas Martinez Quarta (squalificato); non c'è nemmeno Michael Kayode, che stamani si era allenato con la prima squadra. Insieme ai giocatori ed allo staff tecnico presenti anche i dirigenti Pradé, Barone, Ferrari e Burdisso.

A margine della partenza, da sottolineare una piccola disavventura per i viola, che per via di un problema alla sbarra dell’aeroporto, hanno dovuto raggiungere l'ingresso a piedi, col pulmann che si è fermato a ridosso della strada.

